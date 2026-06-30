Aastha Spintex IPO 1.1 गुना हो चुका है सब्सक्राइब, ग्रे मार्केट में दिख रहा प्रीमियम, जानिए ब्रोकरेज फर्म्स की राय

Aastha Spintex GMP: गुजरात की टेक्सटाइल कंपनी आस्था स्पिनटेक्स का आईपीओ शेयर बाजार में निवेशकों के लिए 29 जुलाई को खुला था। कंपनी 125 से 136 रुपये प्रति शेयर के भाव पर अपने शेयर बेच रही है। ग्रे मार्केट में इन शेयरों की मांग बनी हुई है और शेयर अपने तय भाव से लगभग 5 रुपये ज्यादा में बिक रहे हैं, जिससे लिस्टिंग के समय हल्का मुनाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। निवेशक इसमें 1 जुलाई तक पैसा लगा सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 170 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। शेयरों का आवंटन 2 जुलाई को होगा और जिन्हें शेयर नहीं मिलेंगे उनका पैसा 3 जुलाई को वापस आ जाएगा। कंपनी के शेयर 6 जुलाई को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होंगे।