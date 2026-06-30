Crude Oil Price: कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट, क्या भारत में बदले पेट्रोल-डीजल के दाम?

क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आई है। (PC: AI)
Petrol Diesel Price On 30 June 2026: अमेरिका और ईरान के बीच दोहा में संभावित बातचीत पर निवेशकों की नजर लगातार बनी हुई है। इस बीच मंगलवार को कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि तेल की सप्लाई लगातार जारी है। इसके साथ ही अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड वायदा मंगलवार को एक्सपायर होने से पहले 1.03 फीसदी गिरकर 72.40 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। कच्चे तेल के दामों में गिरावट जारी होने के कारण भारत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के घाटे में कमी आई है। इसके बावजूद पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर है।
अगस्त डिलीवरी वायदा खत्म होने के बाद अब निवेशक सितंबर डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट पर फोकस कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.54 गिरकर गिरकर 73.51 डॉलर प्रति बैरल रही। वहीं, अमेरिकी WTI क्रूड भी 0.66 फीसदी टूटकर 70.32 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर नए हमलों की खबरों के बावजूद मिडिल ईस्ट के ऊर्जा उत्पादक देशों ने कच्चे तेल और एलएनजी की लोडिंग जारी रखी है। शिपिंग डेटा के अनुसार,तेल की सप्लाई में फिलहाल कोई बड़ी रुकावट नहीं आई है। यही वजह है कि बाजार में घबराहट सीमित रही और तेल की कीमतों पर दबाव बना रहा।
क्रूड ऑयल की कीमतों का लगभग युद्ध से पहले के स्तर पर आने के बावजूद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 25 मई को देशभर में कीमतों में आखिरी बार बढ़ोतरी की गई थी।
|शहर
|पेट्रोल (₹/लीटर)
|डीजल (₹/लीटर)
|नई दिल्ली
|102.12
|95.20
|मुंबई
|111.18
|97.83
|कोलकाता
|113.47
|99.82
|चेन्नई
|107.77
|99.55
|गुरुग्राम
|102.77
|95.44
|नोएडा
|102.12
|95.56
|बेंगलुरु
|110.93
|98.80
|भुवनेश्वर
|109.92
|100.92
|चंडीगढ़
|98.10
|86.09
|हैदराबाद
|115.69
|103.82
|जयपुर
|112.66
|97.78
|लखनऊ
|102.05
|95.55
|पटना
|113.35
|99.36
|तिरुवनंतपुरम
|115.49
|104.40
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक OMCs की अंडर-रिकवरी में भी अच्छी खासी कमी आई है। पेट्रोल पर अंडर-रिकवरी 1 अप्रैल के 24 रुपये प्रति लीटर से घटकर 3 रुपये प्रति लीटर रह गई है, यानी इसमें 83 फीसदी की कमी आई है। वहीं डीजल पर अंडर-रिकवरी 105 रुपये प्रति लीटर से घटकर 27 रुपये प्रति लीटर रह गई है, जो 75 फीसदी की कमी को दर्शाती है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग