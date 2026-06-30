Crude Oil Price: कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट, क्या भारत में बदले पेट्रोल-डीजल के दाम?

Petrol Diesel Price On 30 June 2026: अमेरिका और ईरान के बीच दोहा में संभावित बातचीत पर निवेशकों की नजर लगातार बनी हुई है। इस बीच मंगलवार को कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि तेल की सप्लाई लगातार जारी है। इसके साथ ही अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड वायदा मंगलवार को एक्सपायर होने से पहले 1.03 फीसदी गिरकर 72.40 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। कच्चे तेल के दामों में गिरावट जारी होने के कारण भारत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के घाटे में कमी आई है। इसके बावजूद पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर है।