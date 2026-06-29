दुनिया की तेल सप्लाई वाली लाइफलाइन पर ईरान का बड़ा दांव, ओमान के साथ बनाई नई रणनीति

हाल के दिनों में होर्मुज जलमार्ग के आसपास कई सैन्य घटनाएं सामने आई हैं। अमेरिका ने ईरान पर कमर्शियल जहाजों के खिलाफ आक्रामक गतिविधियों का आरोप लगाते हुए उसके कई सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करने का दावा किया। इन घटनाओं के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है और वैश्विक ऊर्जा बाजार भी लगातार इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।