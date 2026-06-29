Iran-US- Talks: कल दोहा में बैठक, ईरान के अनुरोध पर अमेरिका ने भरी हामी, डोनाल्ड ट्रंप का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ईरान ने बैठक का अनुरोध किया है, इसका आयोजन कल दोहा में होगा। हालांकि इस पोस्ट में ट्रंप ने बैठक से जुड़ी कोई अन्य जानकारी शेयर नहीं की। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने भी मीडिया बातचीत के दौरान ईरान से बातचीत को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के पास हो रही गोलीबारी को फिलहाल दोनों देशों ने रोक दिया है और तकनीकी बातचीत चल रही है। हालांकि इसी बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा है कि इस सप्ताह किसी तकनीकी वर्किंग ग्रुप की बैठक तय नहीं की गई है।