Poland Expelled : पोलैंड ने 11 नागरिकों को देश से निकाला, किस देश के साथ निभाई दोस्ती ?

एजेंसी के अनुसार, इन लोगों के रूस और बेलारूस से संबंध थे और वे 2025 की शरद ऋतु से अपनी गतिविधियां चला रहे थे। एबीडब्ल्यू ने कहा, 'यह पारंपरिक आक्रामकता के दायरे से बाहर के ऑपरेशन्स का एक उदाहरण है, जिसका मकसद लोगों का भरोसा कम करना, तनाव बढ़ाना और युद्ध से भाग रहे लोगों का इस्तेमाल रूसी प्रभाव के लिए करना है।' वारसॉ में रूसी दूतावास ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।