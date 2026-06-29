Russia-Europe Clash: अगले 3 साल में नाटो देशों पर भी हमला कर सकता है रूस, भनक लगते ही यूरोप भी अलर्ट

उधर, जर्मन आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल क्रिश्चियन फ्रॉयडिंग ने कहा कि जमीन पर लड़ाई की पूरी तस्वीर बदल गई है। यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संघर्ष से सबक लेते हुए जर्मनी अब फौरन उपलब्ध हथियार खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि पांच-दस साल इंतजार करने की बजाय जो आज मिल रहा है, वही ले रहे हैं ताकि कमजोरियां तुरंत भरी जा सकें।