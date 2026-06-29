29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Russia-Europe Clash: अगले 3 साल में नाटो देशों पर भी हमला कर सकता है रूस, भनक लगते ही यूरोप भी अलर्ट

Europe Russia threat: रूस के बढ़ते खतरे के बीच यूरोप ने पुरानी युद्ध शैली को बदलने का फैसला किया है। सेना को मजबूत बनाने के लिए भी कुछ अहम फैसले लिए गए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jun 29, 2026

Vladimir Putin

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। (फाइल फोटो- IANS)

यूक्रेन के बाद रूस अब नाटो देशों के साथ लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। इसकी भनक लगते ही यूरोप भी अलर्ट हो गया है। अपनी सेना को उसने अपडेट करना शुरू कर दिया है।

रूस के बढ़ते खतरे के साए में यूरोपीय देश अब अपनी पुरानी युद्ध शैली को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रहे हैं। नाटो के वरिष्ठ कमांडरों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते हथियारों और रणनीति में बड़े बदलाव नहीं किए गए तो रूस अगले तीन सालों में नाटो देशों पर हमला बोल सकता है।

ड्रोन और इंटरसेप्टर पर फोकस

यूरोप में अब महंगे जेट और टैंकों पर निर्भर रहने की बजाय अब सस्ते ड्रोन, इंटरसेप्टर और बड़े पैमाने पर उत्पादन वाले हथियारों पर जोर दिया जा रहा है। नाटो के यूरोप में डिप्टी सुप्रीम कमांडर एयर चीफ मार्शल सर जॉनी स्ट्रिंगर ने कहा कि खतरा अब हर तरफ से है।

उन्होंने बताया कि रूस की लंबी दूरी की मिसाइलें, उत्तर की तरफ से आने वाले हवाई हमले और समुद्री ताकत को देखते हुए यूरोप को अपनी रक्षा व्यवस्था को हजारों किलोमीटर दूर तक मजबूत करना होगा। उन्होंने साफ कहा कि अब सिर्फ महंगे हथियारों पर भरोसा नहीं चल सकता, क्योंकि ये बनाने में सालों लग जाते हैं।

जर्मनी और ब्रिटेन की सेना का नया रुख

उधर, जर्मन आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल क्रिश्चियन फ्रॉयडिंग ने कहा कि जमीन पर लड़ाई की पूरी तस्वीर बदल गई है। यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संघर्ष से सबक लेते हुए जर्मनी अब फौरन उपलब्ध हथियार खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि पांच-दस साल इंतजार करने की बजाय जो आज मिल रहा है, वही ले रहे हैं ताकि कमजोरियां तुरंत भरी जा सकें।

इसके अलावा, ब्रिटिश आर्मी के चीफ जनरल सर रोली वॉकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत बताते हुए कहा कि पहले कोर प्लानिंग में 72 घंटे लगते थे, अब एक घंटे में हो जाती है। पहले एक दिन में 24 टारगेट्स पर हमला होता था, अब दस गुना ज्यादा। यानी युद्ध अब तेज, सस्ता और स्मार्ट होने वाला है।

ट्रंप का दबाव

उधर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार कह रहे हैं कि यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा पर बहुत कम खर्च करते हैं और अमेरिका पर आश्रित रहते हैं। हाल ही में अमेरिका ने जर्मनी से 5000 सैनिक वापस बुलाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने नाटो से बाहर निकलने की भी धमकी दी है।

जुलाई में अंकारा में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में यह मुद्दा गरमाने वाला है। यूरोपीय अधिकारी मान रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध ने साफ कर दिया है कि पुरानी सोच से अब काम नहीं चलेगा। एयर डिफेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर और गहरे सटीक हमलों की क्षमता बढ़ानी होगी।

यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में तेल संकट, पुतिन बोले- ‘मुश्किल दौर से गुजर रहा देश’, डीजल निर्यात पर लगेगी रोक?

ये भी पढ़ें
Putin news

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Jun 2026 06:54 pm

Published on:

29 Jun 2026 06:51 pm

Hindi News / World / Russia-Europe Clash: अगले 3 साल में नाटो देशों पर भी हमला कर सकता है रूस, भनक लगते ही यूरोप भी अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान के राष्ट्रपति का दावा, कतर से मिलेंगे 6 अरब डॉलर, डोनाल्ड ट्रंप बोले- ’10 सेंट भी नहीं मिलेगा’

Iran
विदेश

Poland Expelled : पोलैंड ने 11 नागरिकों को देश से निकाला, किस देश के साथ निभाई दोस्ती ?

Poland News
विदेश

Iran US Talks: ईरान ने अमेरिका के साथ टेक्निकल बातचीत की खबरों को किया खारिज, कहा- इस हफ्ते कोई बैठक नहीं

Irani Foreign Minister Abbas Araghchi
विदेश

Iran-US- Talks: कल दोहा में बैठक, ईरान के अनुरोध पर अमेरिका ने भरी हामी, डोनाल्ड ट्रंप का दावा

US president Donald Trump
विदेश

दुनिया की तेल सप्लाई वाली लाइफलाइन पर ईरान का बड़ा दांव, ओमान के साथ बनाई नई रणनीति

Strait of Hormuz, Iran Oman Meeting, Iran US News, Hormuz Strait News, Iran Oman Relations, Iran Latest News, Oman News,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.