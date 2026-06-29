जर्मनी के स्टेडे शहर में ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 लोगों की मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार

Germany Shooting: जर्मनी के उत्तरी शहर स्टेडे में सोमवार को हुई सामूहिक गोलीबारी ने पूरे देश को झकझोर दिया। पुलिस के अनुसार, एक यूथ वेलफेयर सेंटर के पास हुई फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।