Iran US Talks: ईरान ने अमेरिका के साथ टेक्निकल बातचीत की खबरों को किया खारिज, कहा- इस हफ्ते कोई बैठक नहीं

Iran US Talks Update: ईरान ने अमेरिका के साथ संभावित टेक्निकल बातचीत को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि इस सप्ताह अमेरिका और ईरान के तकनीकी कार्य समूहों की कोई बैठक तय नहीं है। इसके साथ ही उन मीडिया रिपोर्टों का भी खंडन कर दिया गया, जिनमें दावा किया गया था कि दोनों देशों के प्रतिनिधि जल्द कतर में बातचीत करने वाले हैं।