Iran US War: होर्मुज स्ट्रेट पर अगले 30 दिन सिर्फ हमारा कंट्रोल रहेगा, ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी

Iran US War Update: ईरान और अमेरिका के बीच हालिया संघर्ष के बाद हुए समझौते के बावजूद पश्चिम एशिया में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगले 30 दिनों तक होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह ईरान के नियंत्रण और निगरानी में रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दौरान किसी भी दूसरे देश या पक्ष की दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।