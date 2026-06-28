इराक के पीएम अली अल-जैदी ने अमेरिकी सेना को देश छोड़ने का दिया अल्टीमेटम, ग्रीन जोन इलाके में घुसा टैंक, कई नेता गिरफ्तार

इराक की राजधानी बगदाद में ग्रीन जोन में इराकी बख्तरबंद गाड़ियों दाखिल हुई है। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सामने आ रही है कि सुन्नी नेता मुथन्ना अल समरई समेत कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक यह कार्रवाई इराक के नए प्रधानमंत्री अली अल जैदी की देखरेख में चल रही भ्रष्टाचार की जांच का हिस्सा मानी जा रही है। वहीं, इराक के नए पीएम जैदी ने अमेरिकी सेना को सितंबर तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। ग्रीन जोन इलाके में टैंक दाखिल हुए हैं।