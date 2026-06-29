यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में तेल संकट, पुतिन बोले- ‘मुश्किल दौर से गुजर रहा देश’, डीजल निर्यात पर लगेगी रोक?

रूस में ईंधन संकट ऐसे समय आया है जब यूक्रेन ने रूस के अंदर मौजूद औद्योगिक ठिकानों और तेल सुविधाओं को निशाना बनाते हुए हमले तेज किए हैं। यूक्रेन की ओर से किए जा रहे लंबी दूरी के ड्रोन हमलों का मुख्य निशाना रूस की ऊर्जा व्यवस्था रही है। रूस का कहना है कि इन हमलों से तेल ढांचे को नुकसान पहुंचा है और इसी वजह से तेल सप्लाई प्रभावित हुई है।पुतिन ने कहा कि रूस एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि देश इन चुनौतियों से बाहर निकल जाएगा।