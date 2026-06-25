Indigo Share Price: कच्चे तेल में गिरावट से उछले विमानन और सरकारी तेल कंपनियों के शेयर, दिखी अच्छी खरीदारी

तेल मार्केटिंग कंपनियों और एविएशन सेक्टर के शेयरों में यह बढ़त ऐसे समय में देखने को मिल रही है, जब कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में भी ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरकर 72 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। इसके साथ ही WTI क्रूड लगभग युद्ध से पहले वाली कीमत पर आ गया है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर्स की एसोसिएट डीन कैरोलिन किस्सेन ने कहा कि होर्मुज की बाधा हटने के बाद से सप्लाई में बढ़ोतरी के चलते लगातार क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट आई है।