भारी नुकसान के बाद यूक्रेन से समझौते के लिए रूस तैयार, पर सामने दी नई शर्त, कहा- 4 इलाके छोड़ने होंगे

पुतिन ने यूक्रेन की नई सुझाई गई शांति पहल को ठुकरा दिया है। यूक्रेन की तरफ से प्रस्ताव था कि दोनों तरफ लंबी दूरी के हमले बंद कर दिए जाएं और लड़ाई सिर्फ इन चार इलाकों तक सीमित रखी जाए। लेकिन पुतिन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि रूस अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा।