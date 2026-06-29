Israel-Palestine War: ‘नेतन्याहू हिटलर के समान हैं, उनसे गाजा नरसंहार का हिसाब मांगा जाएगा’, एर्दोगन के बयान पर इजरायल का पलटवार

Turkish President Erdogan Statement on Gaza Genocide: इजरायल ने जंग के दौरान फिलिस्तीन और गाजा में बहुत अधिक खूनखराबा किया है और मासूम लोगों पर बहुत जुल्म किया गया है। तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू होलोकॉस्ट के सूत्रधार हिटलर जैसे हैं। इजरायल को हजारों मासूमों की मौत का हिसाब देना होगा। वे सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डवलपमेंट पार्टी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। तुर्की के नेता ने फिलिस्तीनियों के इजरायली नरसंहार के खिलाफ खड़े होकर दुनिया भर से प्रशंसा पाई और कहा कि गाजा में हमले अभी भी जारी हैं। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुर्की इजरायल के सताए गए उत्पीड़ित लोगों का कर्जदार है।