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Israel Hamas War: हमास के नए सैन्य प्रमुख पर इजरायल का बड़ा हमला, नेतन्याहू ने की पुष्टि

Israel Hamas War: इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि गाजा में हमास के नए सैन्य प्रमुख को निशाना बनाकर बड़ा हमला किया गया है। हालांकि ऑपरेशन को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई।

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भारत

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Rahul Yadav

May 27, 2026

Israel Hamas War

Israel Hamas War (Image: AI)

Hamas New Armed Wing Chief: इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने गाजा में हमास के नए सैन्य प्रमुख को निशाना बनाकर हमला किया है। हालांकि उन्होंने इस ऑपरेशन को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की।

मंगलवार को दिए गए बयान में नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना ने हमास के नए आर्म्ड विंग चीफ के खिलाफ कार्रवाई की है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब गाजा में संघर्ष लगातार जारी है और क्षेत्र में तनाव कम होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं।

नहीं दी गई ज्यादा जानकारी

इजरायली प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि हमले में हमास का नया सैन्य प्रमुख मारा गया या घायल हुआ। साथ ही ऑपरेशन की जगह और समय को लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

हालांकि माना जा रहा है कि यह हमला हमास के शीर्ष नेतृत्व को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है।

गाजा में लगातार जारी हैं हमले

इजरायल पिछले कई महीनों से गाजा में हमास के ठिकानों, सुरंगों और नेतृत्व को निशाना बनाकर अभियान चला रहा है। इजरायली सेना का कहना है कि उसका उद्देश्य हमास की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह खत्म करना है।

दूसरी ओर हमास भी लगातार रॉकेट हमले और जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है।

पश्चिम एशिया में बढ़ी चिंता

इजरायल-हमास संघर्ष के बीच पश्चिम एशिया में हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्धविराम और शांति वार्ता की मांग उठती रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हिंसा थमने के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे।

विशेषज्ञों का मानना है कि हमास नेतृत्व पर इजरायल की लगातार कार्रवाई आने वाले दिनों में संघर्ष को और तेज कर सकती है।

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Published on:

27 May 2026 12:37 am

Hindi News / World / Israel Hamas War: हमास के नए सैन्य प्रमुख पर इजरायल का बड़ा हमला, नेतन्याहू ने की पुष्टि

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