Israel Hamas War: हमास के नए सैन्य प्रमुख पर इजरायल का बड़ा हमला, नेतन्याहू ने की पुष्टि

Hamas New Armed Wing Chief: इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने गाजा में हमास के नए सैन्य प्रमुख को निशाना बनाकर हमला किया है। हालांकि उन्होंने इस ऑपरेशन को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की।