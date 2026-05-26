गाजा के लिए खड़ा हुआ UAE, 40 टन मेडिकल सामान के साथ 4 एंबुलेंस भेजकर की बड़ी मदद

इस मदद के तहत गाजा पट्टी में 40 टन से ज्यादा जरूरी मेडिकल सप्लाई यानी दवाइयां और इलाज का सामान पहुंचाया गया है। इसके साथ ही जमीन पर घायलों को तुरंत राहत देने के लिए चार नई और आधुनिक एम्बुलेंस भी गाजा के स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई हैं। यह मदद ऐसे समय पर आई है जब गाजा के अस्पताल बुनियादी चीजों के लिए तरस रहे हैं। इन नई गाड़ियों और दवाओं की मदद से अब वहां की मेडिकल टीमें आपातकालीन हालातों में ज्यादा तेजी से काम कर सकेंगी और घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा।