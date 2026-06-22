‘होर्मुज़ स्ट्रैट आपका निजी कैसीनो नहीं’, डोनाल्ड ट्रंप के जलमार्ग ले लेने की धमकी पर ईरानी सांसद का पलटवार

हालांकि इस विवाद के बीच महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधी कम्युनिकेशन लाइन बनाने पर सहमति बन गई है। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में हुई बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच एक कम्युनिकेशन चैनल बनाया गया है ताकि होर्मुज़ स्ट्रैट में किसी तरह की सैन्य या समुद्री घटना से बचा जा सके। समझौते के तहत ईरान ने 60 दिनों तक बिना किसी शुल्क के कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का भरोसा भी दिया है। इसके साथ ही समुद्री व्यापार को तुरंत बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है।