Oil India Share Price: कच्चे तेल की तेजी से ONGC और ऑयल इंडिया के शेयर चढ़े, उधर HPCL, BPCL और IOC में आई गिरावट

Crude Oil Price: वीकेंड के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव का असर ऑयल सेक्टर पर भी दिखा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी आई है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से अपस्ट्रीम कंपनियों ONGC और Oil India के शेयर मजबूत हुए। जबकि डाउनस्ट्रीम कंपनियों या ऑयल मार्केटिंग कंपनियों जैसे- IOC, HPCL और BPCL के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। क्रूड ऑयल में तेजी से रिफाइनर्स और फ्यूल बेचने वाली कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ सकता है।