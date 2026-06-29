ईरान ने बहरीन को दी गंभीर चेतावनी, अगर उकसाया गया तो होगा घातक हमला

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच शांति समझौता (Iran-US Peace Deal) होने के बाद फिर एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमलों से तनाव बढ़ गया है। गुरुवार को आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में M/V एवर लवली जहाज पर वन-वे अटैक ड्रोन से हमला किया था, जिसका जवाब देते हुए अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को देर रात ईरान पर हमला किया। इसका जवाब देते हुए आईआरजीसी ने इलाके में उन जगहों को निशाना बनाया जहाँ अमेरिकी सेना तैनात है। शनिवार-रविवार को दोनों देशों ने फिर सैन्य कार्रवाई की, जब अमेरिकी सेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, तो आईआरजीसी ने बहरीन (Bahrain) और कुवैत (Kuwait) में अमेरिका के 8 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। इसी बीच अब ईरान ने बहरीन को गंभीर चेतावनी दी है।