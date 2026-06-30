Energy Crisis : पाकिस्तान ने इमरजेंसी LNG खरीदी, जानिए कतर से होने वाला एनर्जी एक्सपोर्ट क्यों अटका

Pakistan Makes Emergency LNG Purchase : मिडिल ईस्ट के एनर्जी संकट से भारत ही नहीं,पाकिस्तान भी मुश्किल में आया है और उसने इमरजेंसी एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) खरीदी है। अहम बात यह है कि वह मौजूदा एशियाई स्पॉट LNG रेट से भी अधिक कीमत चुका रहा है। जबकि पहले वह स्पॉट LNG मार्केट से दूर रह कर एक जोखिम भरा खेल खेल रहा था। अब, कतर से होने वाले एक्सपोर्ट में कमी और सप्लाई को लेकर फैली अनिश्चितता के कारण, देश ने अपना रुख बदल लिया है और उसने तेजी से स्पॉट मार्केट में उतरने का फैसला किया है।