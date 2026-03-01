गैस-तेल संकट: घरेलू LPG सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर आया बड़ा अपडेट

LPG Cylinder Delivery Update: गैस-तेल संकट की खबरों के बीच आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या घरों तक LPG सिलेंडर समय पर पहुंचेगा या नहीं? लेकिन ताजा सरकारी आंकड़े राहत देने वाले हैं। मार्च के पहले तीन हफ्तों में ही 3.5 लाख से ज्यादा PNG कनेक्शन जारी किए गए हैं, जिससे साफ है कि सरकार गैस सप्लाई को मजबूत करने में जुटी है। घरेलू LPG सिलेंडर की डिलीवरी पूरी तरह सामान्य बनी हुई है और पैनिक बुकिंग में भी काफी कमी आई है। वैश्विक तनाव और यूएस-ईरान जैसे हालात के बावजूद भारत में गैस की कमी जैसी कोई स्थिति नहीं है। सरकार लगातार सप्लाई पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त इंतजाम भी कर रही है। कुल मिलाकर, मौजूदा हालात में आम उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि गैस सप्लाई अभी स्थिर और नियंत्रण में है।