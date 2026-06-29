IT Stocks Analysis: 2026 में अब तक 29% टूटा निफ्टी आईटी इंडेक्स, पिछले 1 महीने में आई है 7% की तेजी, आगे क्या है अनुमान?

Nifty IT के शेयरों का प्रदर्शन बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले काफी खराब रहा है। इससे निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या आईटी शेयरों में अभी खरीदारी करनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए। निफ्टी आईटी इंडेक्स साल 2026 में तक 28.71 फीसदी तक टूट चुका है। बीच-बीच में इसमें उतार-चढ़ाव भी देखने को मिला है। लेकिन अमेरिका-ईरान तनाव, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सुस्ती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी अनिश्चितता के कारण रिकवरी मुश्किल मानी जा रही है।