IT और Auto शेयरों में गिरावट से टूटा बाजार, उधर Pharma स्टॉक्स में आई तेजी, जानें मार्केट का हाल

भारत फिर से दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ताइवान और साउथ कोरिया के बाजारों में आई गिरावट से भारत को फायदा मिला है। इन दोनों देशों के शेयर बाजारों का मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर से नीचे आ गया है। भारत का कुल मार्केट कैप इस समय 5.05 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं, ताइवान का 4.97 ट्रिलियन डॉलर और साउथ कोरिया का 4.66 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। इसके बाच चीन, जापान और हांगकांग के शेयर मार्केट आते हैं।