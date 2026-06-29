Gold Price: पीएम मोदी की अपील का असर या है कोई और वजह? 3 महीने में 50 टन पुराना सोना बेच चुके हैं लोग

Investment in Gold: पीएम मोदी ने 10 मई को देश की जनता से एक साल तक गोल्ड नहीं खरीदने की अपील की थी। इस अपील के बाद मई में सोने की डिमांड में कमी दर्ज हुई थी। वहीं, अब आंकड़े बता रहे हैं कि लोग बड़ी मात्रा में घरों में रखा पुराना सोना बेच रहे हैं। भारतीय परिवारों में सोना हमेशा बचत और मुश्किल वक्त का सहारा माना जाता रहा है। लेकिन अब इसकी एक नई तस्वीर सामने आ रही है। जब सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे, तो लोगों ने पुराने गहनों को संभालकर रखने के बजाय उन्हें बेचकर कमाई करना ज्यादा बेहतर समझा। इस ट्रेंड से सोने के आयात में कमी लाने में मदद मिल सकती है।