SIP Calculator: 10,000 और 20,000 रुपये की मंथली एसआईपी से कितने साल में बनेगा 1 करोड़ का फंड, समझिए कैलकुलेशन

Best Saving Scheme: अगर आप हर महीने एक तय रकम की बचत कर उसे म्यूचुअल फंड SIP में लगाते हैं, तो इस पर लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिग का काफी अच्छा फायदा मिलता है। आप मासिक रूप से फिक्स अमाउंट जमा करके करीब 16 साल में 1 करोड़ से ज्यादा का फंड तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि निवेश नियमित रूप से किया जाए और उसे लंबा समय दिया जाए। निवेश से ज्यादा, समय और कंपाउंडिंग की ताकत से यहां बड़ा फंड तैयार होता है।