Share Market की सुस्त शुरुआत, IT स्टॉक्स लुढ़के, फार्मा शेयरों में देखी जा रही तेजी

Share Market On 29th June 2026: भारतीय शेयर बाजार ने मामूली गिरावट के साथ शुरुआत की। अमेरिका द्वारा वीकेंड पर ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए गए, जिससे मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ने की आशंका गहरा गई है। इसी कारण ग्लोबल मार्केट में भी इसका असर देखने को मिला। निक्की 0.75 फीसदी और कोस्पी 1.14 फीसदी की गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखाई दिए।