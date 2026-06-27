Jio और NSE से लेकर Zepto तक, अगले 6 महीनों में इन 10 बड़े IPO पर रहेगी निवेशकों की नजर

एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब जियो और एनएसई जैसे नाम एक साथ लाइन में हों, तो रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन सावधानी जरूरी है। बड़े नाम का मतलब हमेशा बड़ा मुनाफा नहीं होता। प्राइमरी मार्केट में एक तरफ जियो और एनएसई जैसे पुराने और भरोसेमंद नाम हैं, तो दूसरी तरफ जेप्टो और एको जैसे नए प्लेयर, जो अभी मुनाफे की राह पर हैं। निवेशकों के लिए असली परीक्षा यही होगी कि वे इस भीड़ में सही कंपनी चुनें।