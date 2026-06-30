Gold Silver Price Today: गिर गए सोने के भाव, चांदी आज 5000 रुपये टूटी, दिल्ली, जयपुर समेत बड़े शहरों में जानें गोल्ड के रेट

अमेरिका और ईरान के बीच आज दोहा में वार्ता होने जा रही है। इस वार्ता से निकलने वाले निष्कर्षों पर निवेशक नजर बनाए हुए हैं। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड 1.22 फीसदी गिरकर 72.26 डॉलर प्रति बैरल रह गया। वहीं, WTI क्रूड 0.68 फीसदी गिरकर 70.27 डॉलर प्रति बैरल रह गया है। सस्ता कच्चा तेल महंगाई को लेकर चिंताएं कम करता है, जिससे यूएस फेड पर रेट हाइक को लेकर दबाव घटता है। यही कारण है कि सोना आज गिरा है।