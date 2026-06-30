Gold Silver Price Today: गिर गए सोने के भाव, चांदी आज 5000 रुपये टूटी, दिल्ली, जयपुर समेत बड़े शहरों में जानें गोल्ड के रेट

Gold Price में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Price Today: सोने की कीमत में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में भाव काफी गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखे हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में मंगलवार सुबह 24 कैरेट सोने का भाव 1800 रुपये गिरकर 1,40,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 22 कैरेट सोने का भाव 1650 रुपये गिरकर 1,28,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 1350 रुपये गिरकर 1,05,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली में चांदी का घरेलू हाजिर भाव मंगलवार सुबह 5,000 रुपये की गिरावट के साथ 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया है।
सोने की घरेलू वायदा कीमत में भी मंगलवार को गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सुबह 11 बजकर 15 मिनट पर 5 अगस्त की डिलीवरी वाला सोना 1.01 फीसदी या 1437 रुपये की गिरावट के साथ 1,40,965 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी का भाव इस समय 0.53 फीसदी या 1169 रुपये की गिरावट के साथ 2,21,465 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
|शहर
|24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|चेन्नई
|₹1,45,080
|₹1,32,990
|₹1,11,240
|मुंबई
|₹1,40,130
|₹1,28,450
|₹1,05,100
|दिल्ली
|₹1,40,280
|₹1,28,600
|₹1,05,250
|कोलकाता
|₹1,40,130
|₹1,28,450
|₹1,05,100
|बेंगलुरु
|₹1,40,130
|₹1,28,450
|₹1,05,100
|हैदराबाद
|₹1,40,130
|₹1,28,450
|₹1,05,100
|केरल
|₹1,40,130
|₹1,28,450
|₹1,05,100
|पुणे
|₹1,40,130
|₹1,28,450
|₹1,05,100
|वडोदरा
|₹1,40,180
|₹1,28,500
|₹1,05,150
|अहमदाबाद
|₹1,40,180
|₹1,28,500
|₹1,05,150
|जयपुर
|₹1,40,280
|₹1,28,600
|₹1,05,250
अमेरिका और ईरान के बीच आज दोहा में वार्ता होने जा रही है। इस वार्ता से निकलने वाले निष्कर्षों पर निवेशक नजर बनाए हुए हैं। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड 1.22 फीसदी गिरकर 72.26 डॉलर प्रति बैरल रह गया। वहीं, WTI क्रूड 0.68 फीसदी गिरकर 70.27 डॉलर प्रति बैरल रह गया है। सस्ता कच्चा तेल महंगाई को लेकर चिंताएं कम करता है, जिससे यूएस फेड पर रेट हाइक को लेकर दबाव घटता है। यही कारण है कि सोना आज गिरा है।
सोने की वैश्विक कीमतों की बात करें, तो कॉमेक्स पर सोना 1.18 फीसदी या 47.60 डॉलर की गिरावट के साथ 3,991.30 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.81 फीसदी या 32.57 डॉलर की गिरावट के साथ 3,983.34 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 1.62 फीसदी या 0.95 डॉलर गिरकर 57.68 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.41 फीसदी या 0.82 डॉलर की गिरावट के साथ 57.43 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है।
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