Tata Motors, Shree Cement और Varun Beverages के शेयरों में आई आज अच्छी तेजी, जानिए कितने PE पर कर रहे ट्रेड

निफ्टी नेक्स्ट-50 के शेयरों में सबसे अधिक तेजी श्री सीमेंट लिमिटेड के शेयर में देखने को मिली है। यह शेयर दोपहर 12 बजे 2.53 फीसदी या 640 रुपये की बढ़त के साथ 25,890 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। शेयर में तेजी से कंपनी का मार्केट कैप 93,358.94 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इस शेयर का 52 वीक हाई 32,490 रुपये है, जो 23 जुलाई 2025 को दर्ज हुआ था। 52 वीक लो 22,550 रुपये है, जो 23 मार्च 2026 को दर्ज हुआ था। यह शेयर 52.10 पीई पर ट्रेड कर रहा है।