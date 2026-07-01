Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज भी गिरावट, जानिए आपके शहर में 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today 1st July 2026: सोने की कीमतों में आज बुधवार को भी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में सुबह 11 बजे 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव 1260 रुपये गिरकर 1,40,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1150 रुपये गिरकर 1,29,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 940 रुपये गिरकर 1,05,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।