Top Gainers Today: M&M, Maruti Suzuki और Nestle समेत इन शेयरों में आज दिखी अच्छी तेजी

Stock Market News 1st July 2026: भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी देखी जा रही है। बीएसई सेंसेक्स बढ़त के साथ 76,545 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 0.47 फीसदी या 365 अंक की बढ़त के साथ 76,840 पर ट्रेड करता दिखा। सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 20 शेयर हरे निशान पर और 10 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.46 फीसदी या 111 अंक की बढ़त के साथ 23,977 पर ट्रेड करता दिखा। सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी मीडिया में 2.98 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.79 फीसदी और निफ्टी एफएमसीजी में 1.68 फीसदी देखने को मिली।