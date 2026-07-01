Crude Oil हुआ थोड़ा महंगा, जानिए दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, पटना का Petrol – Diesel Price

Petrol Diesel Price Today 1st July 2026: ईरान द्वारा अमेरिकी अधिकारियों से सीधे बातचीत से इनकार करने के बाद मिडिल ईस्ट में संघर्षविराम को लेकर फिर अनिश्चितता बढ़ गई है। इसका असर बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों पर दिखा और ब्रेंट और WTI दोनों में तेजी आई। वहीं, भारत सरकार ने 1 जुलाई से इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशन के लिए पेट्रोल-डीजल की खरीद पर लगाई गई पाबंदी हटा दी है, जिससे फ्यूल की आपूर्ति सामान्य होने का संकेत मिला है।