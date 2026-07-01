1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

EPFO की ऑनलाइन सेवाएं 1 जुलाई को भी हैं बंद, नहीं निकाल पाएंगे PF का पैसा

EPFO Portal upgrade: EPFO अपनी मेंबर और एंप्लॉयर के लिए ऑनलाइन सेवाएं बेहतर करने के लिए पोर्टल के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है। यह अपग्रेडेशन 26 जून से ही चालू है। फिलहाल सेवाओं को 2 जुलाई से फिर से शुरु करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 01, 2026

EPFO News

EPFO की मेंबर और एंप्लॉयर सेवाएं आज भी बंद रहेंगी। (Photo-X)

EPFO Service Upgrade: अगर आप EPFO के ऑनलाइन पोर्टल पर पीएफ क्लेम करना, पासबुक डाउनलोड करना या क्लेम का स्टेटस देखना चाहते हैं, तो आपको अभी एक दिन और इंतजार करना होगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने अपनी ऑनलाइन मेंबर और एम्प्लॉयर सेवाएं 1 जुलाई की रात 11:59 बजे तक बंद रखने का फैसला किया है। क्लेम प्रोसेसिंग सिस्टम के डेटाबेस और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के कारण पोर्टल की सेवाएं बंद की गई हैं।

2 जुलाई से शुरु होंगी सेवाएं

EPFO ने अपनी वेबसाइट पर जारी नोटिस में बताया है कि ऑनलाइन सेवाओं को फिर से शुरु करने की सीमा एक दिन और बढ़ा दी गई है। पहले सेवाएं 1 जुलाई से शुरू होने वाली थीं, लेकिन अब इन्हें 2 जुलाई 2026 को रात 12 बजे से चालू करने की योजना है। इस दौरान मेंबर और एम्प्लॉयर दोनों ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

इससे पहले EPFO ने 28 जून तक सेवाएं बंद रखने की घोषणा की थी और 29 जून से बहाल करने की योजना बनाई थी। बाद में यह लिमिट बढ़ाकर 30 जून कर दी गई और सेवाएं 1 जुलाई से शुरू होने की बात कही गई। अब तीसरी बार समय बढ़ाते हुए सेवाओं की बहाली 2 जुलाई तक टाल दी गई है। UMANG ऐप के जरिए चेक करने पर भी EPFO की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। ऐप पर भी सेवाएं 2 जुलाई से शुरू होने का नोटिफिकेशन दिखा।

इन सेवाओं पर पड़ा असर

मेंटेनेंस के दौरान मेंबर इंटरफेस और एम्प्लॉयर इंटरफेस पूरी तरह बंद हैं। इसकी वजह से ऑनलाइन पीएफ क्लेम जमा करना, पासबुक डाउनलोड करना, क्लेम का स्टेटस देखना, पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करना, प्रोफाइल और पर्सनल जानकारी अपडेट करना जैसी सभी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। UMANG ऐप के जरिए मिलने वाली संबंधित डिजिटल सेवाएं भी प्रभावित हैं। वहीं, एम्पलॉयर भी पोर्टल से जुड़े रेगुलर काम ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं।

अपग्रेड के बाद क्या होगा?

EPFO का कहना है कि यह तकनीकी अपग्रेड पूरा होने के बाद ऑनलाइन सेवाएं पहले से ज्यादा तेज, सिक्योर और भरोसेमंद होंगी। इससे क्लेम प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ेगी और सदस्यों को बेहतर सुविधा मिलेगा। जो सदस्य इस दौरान पीएफ क्लेम दाखिल नहीं कर पाए, पासबुक डाउनलोड नहीं कर सके या अन्य ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाए, वे अपग्रेड पूरा होने के बाद दोबारा इन सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।

Job बदलने पर PF का पैसा निकालना ही काफी नहीं, EPS Service History भी करानी होगी ट्रांसफर, जान लें प्रोसेस

ये भी पढ़ें
EPS Service History

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Jul 2026 10:15 am

Hindi News / Business / EPFO की ऑनलाइन सेवाएं 1 जुलाई को भी हैं बंद, नहीं निकाल पाएंगे PF का पैसा

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Top Gainers Today: M&M, Maruti Suzuki और Nestle समेत इन शेयरों में आज दिखी अच्छी तेजी

Mahindra & Mahindra Share Price
कारोबार

Crude Oil हुआ थोड़ा महंगा, जानिए दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, पटना का Petrol – Diesel Price

Crude Oil Crisis
कारोबार

LPG Cylinder Price: 183.50 रुपये सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, जानिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में कितनी हुई कीमत

Commercial LPG Cylinder
कारोबार

Gold Silver Price: सोना या चांदी, अगले 6 महीने में कहां मिल सकता है ज्यादा रिटर्न? एक्सपर्ट्स से समझिए

Gold Silver Price
कारोबार

Adani Ports ने MSC को क्यों बेची Vizhinjam Port में 49% हिस्सेदारी? शेयर में आया उछाल

Adani Ports Stake Sale
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.