EPFO की ऑनलाइन सेवाएं 1 जुलाई को भी हैं बंद, नहीं निकाल पाएंगे PF का पैसा

इससे पहले EPFO ने 28 जून तक सेवाएं बंद रखने की घोषणा की थी और 29 जून से बहाल करने की योजना बनाई थी। बाद में यह लिमिट बढ़ाकर 30 जून कर दी गई और सेवाएं 1 जुलाई से शुरू होने की बात कही गई। अब तीसरी बार समय बढ़ाते हुए सेवाओं की बहाली 2 जुलाई तक टाल दी गई है। UMANG ऐप के जरिए चेक करने पर भी EPFO की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। ऐप पर भी सेवाएं 2 जुलाई से शुरू होने का नोटिफिकेशन दिखा।