Reliance Power, Delhivery और Rites समेत इन शेयरों में दिखी 15% तक की तेजी, जानिए बीते 1 और 3 महीने का रिटर्न

निफ्टी 500 पैक में आज सबसे अधिक तेजी राइट्स लिमिटेड के शेयर में देखने को मिली। यह शेयर बुधवार दोपहर 2 बजे करीब 15 फीसदी के उछाल के साथ 234 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 महीने में 13.87 फीसदी और पिछले 3 महीने में 20.94 फीसदी रिटर्न दिया है। हालांकि, पिछले 1 साल में इस शेयर में 17.91 फीसदी की गिरावट आई है। इस शेयर का पीई रेश्यो 25.90 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 10,835.69 करोड़ रुपये है।