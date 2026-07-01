Vedanta Oil and Gas, Bharat Seats और Veljan Denison समेत इन शेयरों में आया 20% तक का भारी उछाल

Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को बढ़त लेकर बंद हुआ है। बीएसई सेंसेक्स 0.58 फीसदी या 443 अंक बढ़कर 76,922 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी 0.59 फीसदी या 140 अंक बढ़कर 24,005 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी निफ्टी रियल्टी में 3.58 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 2.07 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 2.08 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 1.15 फीसदी दर्ज हुई। बाजार में आज कई ऐसे शेयर रहे, जिनमें 20 फीसदी तक की भारी-भरकम तेजी देखने को मिली।