ऑपरेशन टाइगर जारी है! उद्धव गुट के विधायक सचिन अहीर शिंदे सेना में शामिल, भरा उपसभापति का पर्चा

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। 'ऑपरेशन टाइगर' के तहत शिवसेना (UBT) के छह सांसदों के शिंदे गुट में जाने के कुछ ही दिनों बाद अब उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। ठाकरे के करीबी माने जाने वाले शिवसेना (UBT) के विधान परिषद सदस्य (MLC) सचिन अहीर (Sachin Ahir joins Shinde Sena) ने मंगलवार को शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही अहीर ने महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति पद के चुनाव के लिए शिवसेना (शिंदे गुट) की ओर से नामांकन भी दाखिल कर दिया है।