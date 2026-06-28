मोदी कैबिनेट विस्तार में किसकी लगेगी लॉटरी? शिवसेना का दिखेगा दम या NCP को मिलेगा ‘सब्र का फल’

Modi Cabinet Reshuffle News: मोदी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। कई राज्यों में बदलती राजनीतिक परिस्थितियों, आगामी विधानसभा चुनावों और एनडीए के भीतर नए समीकरणों को देखते हुए मोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल हो सकता है । सत्तारूढ़ दल के शीर्ष स्तर से मिल रहे संकेतों से भी इन अटकलों को बल मिला है। इस बीच, महाराष्ट्र से कई नेताओं को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है।