मुंबई में 700 Sqft फ्लैट का 2 लाख रुपए महीना किराया! वीडियो देख लोग बोले- ‘इतने में तो बंगला मिल जाए’

इस खबर का दिलचस्प पहलू यह है कि सोशल मीडिया पर अब 'किराया बनाम EMI' का दंगल शुरू हो गया है। मिडिल क्लास नौकरीपेशा लोग इस लड़की की 'लग्जरी लाइफस्टाइल' पर जमकर तंज कस रहे हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान घर की खूबसूरती से ज्यादा उसके किराए पर गया। कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा है कि इतने पैसों में तो छोटे शहर में पूरा बंगला किराए पर मिल जाएगा। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि मुंबई के प्राइम लोकेशन वाले इलाकों में ऐसे किराए अब आम बात होते जा रहे हैं, खासकर उन सर्विस्ड अपार्टमेंट्स में जहां किराए के साथ कई अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं।