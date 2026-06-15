15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Real Estate और Share Market में पैसा लगाएं तो कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न? पिछले 20 साल के डेटा से समझिए

Property Investment: ज्यादातर भारतीय परिवार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में लगाते हैं, यह सोचकर कि यही सबसे सही निवेश है। लेकिन पिछले 20 साल के डेटा के आधार पर पता चलता है कि यह सही नहीं है। इक्विटी में मिलने वाला रिटर्न काफी ज्यादा होता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jun 15, 2026

sensex returns vs property returns

लॉन्ग टर्म के नजरिेये से देखें तो Real Estate में निवेश से Share Market के बराबर रिटर्न नहीं मिलता। (PC : AI)

Real Estate Investment Tips: भारत में बड़ी संख्या में लोग रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की साल 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में मिडिल क्लास परिवार अपनी कुल संपत्ति का 70 से 80 फिसदी रियल एस्टेट में निवेश कर देते हैं। यह आकंड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरानी पीढ़ी के पास इक्विटी जैसे ऑप्शन कम थे। लेकिन आज यह स्थिति नहीं है, तो क्या अब भी रियल एस्टेट को संपत्ति निर्माण के लिए चुना जा सकता है?

क्या कहता है पिछले 20 साल का डेटा

ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई 2025 से पहले के 20 सालों में सेंसेक्स में लगाए 1 करोड़ रुपये करीब 14 करोड़ रुपये बन गए यानी 14.1 फीसदी CAGR रिटर्न प्राप्त हुआ। वहीं, इसी दौरान शहरी रियल एस्टेट में लगाया गया 1 करोड़ रुपया 7.8 फीसदी CAGR के रिटर्न के साथ 4.5 करोड़ रुपये ही बन पाया। वहीं बात करें, मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स की तो वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक इसने करीब 25 गुना रिटर्न दिया।

रेंटल यील्ड भी ज्यादा नहीं

रियल एस्टेट में लगाए गए पैसे पर किराए के रूप में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, इसे रेंटल यील्ड कहते हैं। नोब्रोकर के डेटा के मुताबिक, इसी अवधि के दौरान भारत का आवासीय रियल एस्टेट का रेंटल यील्ड 2 से 4 फीसदी तक ही था, यानी कि यह रिटर्न महंगाई को भी मात नहीं दे सका। इसके साथ ही अधिकांश भारतीय शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें औसतन 6 से 8 फीसदी सालाना तक बढ़ी हैं।

प्रॉपर्टी में होते हैं ये खर्चे

प्रॉपर्टी खरीदते समय स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज जैसे कई खर्च अलग से होते हैं, जिनकी और ध्यान नहीं जाता। इसके बाद भी खर्चे रुकते नहीं है। सोसायटी डिपॉजिट, पार्किंग शुल्क, होम लोन, सालाना मेंटेनेंस और हर 8-10 साल में रिनोवेशन जैसे कई खर्चे हो जाते हैं।

लिक्विडिटी कहां है ज्यादा?

शेयर बाजार में निवेश की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें निवेश की गई रकम को तुरंत नकदी में बदला जा सकता है। अगर आपको पैसों की जरूरत हो, तो फ्लैट या प्लॉट को तुरंत खरीदार मिलना मुश्किल होता है। इसके बाद खरीदार मिल भी जाए तो फिर से स्टांप ड्यूटी और ब्रोक्रेज जैसे चार्ज लगते हैं।

क्या घर खरीदना पूरी तरह गलत फैसला है?

इस डेटा को देखकर यह लग सकता है कि क्या घर खरीदना गलत फैसला है। ऐसा नहीं है। वास्तव में यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे किस काम लेते हैं। यदि पहले से एक घर है, तो दूसरी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले सोच-समझ लेना चाहिए। वहीं, घर बनाने के लिए खरीदी गई जमीन को इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखा जाता।

Tax Free Income: ये 5 तरह की आय हैं इनकम टैक्स फ्री, जानिए किन Saving Schemes से कमाई पर नहीं लगता कर

ये भी पढ़ें
tax free income sources in india

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

Published on:

15 Jun 2026 02:17 pm

Hindi News / Business / Real Estate और Share Market में पैसा लगाएं तो कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न? पिछले 20 साल के डेटा से समझिए

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Emergency Fund का पैसा FD या बचत खाते में रखना सही है? एक्सपर्ट से समझिए

emergency fund kaise banaye
कारोबार

Crude Oil में भारी गिरावट से BPCL, IOCL और HPCL जैसे शेयरों में आया उछाल, क्या घटेंगे Petrol-Diesel के भाव?

Petrol-Diesel Price
कारोबार

Gold Silver Price Today: मिडिल ईस्ट से गुड न्यूज मिलते ही उछल गया सोना, चांदी में 5,000 रुपये की तेजी, जानिए आपके शहर में गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

Vedanta Demerger: लिस्ट होते ही एल्युमिनियम और ऑयल एंड गैस कंपनियों में लगा लोअर सर्किट, उधर वेदांता आयरन एंड स्टील में आया बड़ा उछाल

vedanta demerger
कारोबार

US Iran Peace Deal से शेयर बाजार में जश्न का माहौल, 1200 अंक बढ़कर खुला सेंसेक्स, जानिए कहां दिखी सबसे ज्यादा तेजी

Share Market Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.