Investment में नॉमिनी बनाना और वसीयत लिखना क्यों है जरूरी, दोनों न हो तो परिजन कैसे क्लेम कर पाएंगे बैंक में रखा पैसा?

Death Claim Rules: घर में किसी अपने की मौत हो जाए तो परिवार के लिए वो वक्त सबसे मुश्किल होता है। अगर वह व्यक्ति घर में अकेला कमाने वाला हो, तो परिवार वित्तीय संकट में भी फंस सकता है। ऐसे में अगर मरने वाले ने बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में नॉमिनी का नाम नहीं डाला है और कोई वसीयत भी नहीं छोड़ी, तो परिवार को पैसा निकालने में काफी परेशानी हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पूरा प्रोसेस और सही दस्तावेजों की सूची है, जिससे पैसा कानूनी वारिसों को आसनी से मिल जाता है।