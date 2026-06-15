Emergency Fund का पैसा FD या बचत खाते में रखना सही है? एक्सपर्ट से समझिए

इमरजेंसी फंड के मामले में यह रूल बताता है कि आपको आपकी स्थिति के हिसाब से कितना फंड तैयार रखना चाहिए। ऐसे लोग जो सिंगल है और उनकी जॉब स्टेबल है उनको कम से कम 3 महीने का फंड तैयार रखना चाहिए। वहीं, जो लोग फैमिली के साथ रहते है या कोई लोन चल रहा है तो उनको कम से कम 6 महीने का फंड तैयार रखना चाहिए। सबसे ज्यादा 9 महीने का फंड उन लोगों को तैयार रखना चाहिए, जो लोग फ्रीलांसर है या सेल्फ-एम्प्लॉयड है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी हर महीने की इनकम अनिश्चित होती है।