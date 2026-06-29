2 लाख महीने की सैलरी, फिर भी दिल्ली में नहीं खरीद पाए घर, 2.5 करोड़ का 2BHK, सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस

Delhi property prices: दिल्ली में सपनों का आशियाना खरीदना अब मिडिल क्लास के लिए ज्यादा मुश्किल हो गया है, इसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। एक रेडिटर यूजर की पोस्ट वायरल होने के बाद लोग खुलकर अपनी राय दे रहे हैं। पोस्ट में बताया गया है कि पति-पत्नी की मिलाकर 2 लाख रुपए महीने की कमाई होने के बावजूद दिल्ली में 2BHK फ्लैट खरीदना आसान नहीं रहा।