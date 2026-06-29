29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

2 लाख महीने की सैलरी, फिर भी दिल्ली में नहीं खरीद पाए घर, 2.5 करोड़ का 2BHK, सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस

Delhi real estate: दिल्ली में बढ़ती प्रॉपर्टी की कीमतों को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि पति-पत्नी की मिलाकर ₹2 लाख महीने की आय होने के बावजूद राजधानी में 2BHK फ्लैट खरीदना आसान नहीं है। इस पर लोगों ने रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों और मिडिल क्लास की चुनौतियों पर खुलकर अपनी राय रखी।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jun 29, 2026

Delhi housing market

दिल्ली में सपनों का आशियाना खरीदना अब मिडिल क्लास के लिए मुश्किल हो गया है- फोटो सोर्स एआइ

Delhi property prices: दिल्ली में सपनों का आशियाना खरीदना अब मिडिल क्लास के लिए ज्यादा मुश्किल हो गया है, इसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। एक रेडिटर यूजर की पोस्ट वायरल होने के बाद लोग खुलकर अपनी राय दे रहे हैं। पोस्ट में बताया गया है कि पति-पत्नी की मिलाकर 2 लाख रुपए महीने की कमाई होने के बावजूद दिल्ली में 2BHK फ्लैट खरीदना आसान नहीं रहा।

आसमान छूती फ्लैट की कीमत

पोस्ट लिखने वाले यूजर ने बताया कि वह और उनके पार्टनर की कुल मासिक आय करीब 2 रुपए लाख है। इसके बावजूद द्वारका और पीतमपुरा जैसे सुरक्षित और अच्छी कनेक्टिविटी वाले इलाकों में 2BHK फ्लैट खरीदना उनकी पहुंच से बाहर है। उनका कहना है कि इन इलाकों में एक साधारण 2BHK फ्लैट की कीमत करीब 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है।

घर खरीदने का सपना पड़ रहा भारी

यूजर ने लिखा कि जिन लोगों के पास पैतृक संपत्ति नहीं है या माता-पिता से आर्थिक मदद नहीं मिल सकती, उनके लिए इतना बड़ा होम लोन लेना और उसकी ईएमआइ भरना आसान नहीं है। इसी वजह से उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नौकरीपेशा मिडिल क्लास के लिए अब अपना घर खरीदना सिर्फ सपना बनकर रह गया है?

लोगों ने डेवलपर्स को भी ठहराया जिम्मेदार

इस पोस्ट पर हजारों लोगों ने अपनी राय दी। कई यूजर्स का कहना था कि दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कुछ लोगों ने बिल्डरों पर आरोप लगाया कि वे सामान्य फ्लैट्स को भी 'लक्जरी प्रोजेक्ट' बताकर ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं।

कुछ लोगों का यह भी मानना है कि दिल्ली में लगातार बढ़ते निवेश और महंगी जमीन की वजह से प्रॉपर्टी के दाम आम नौकरीपेशा लोगों की कमाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े हैं।

लोगों ने दिए दूसरे विकल्प

कई यूजर्स ने सलाह दी कि अगर बजट सीमित है तो दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों की बजाय डीडीए फ्लैट, बिल्डर फ्लोर या एनसीआर के दूसरे इलाकों पर विचार करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवेश को बेहतर विकल्प बताया।

हालांकि, कुछ लोगों का कहना था कि 2 लाख महीने की कमाई आज भी अच्छी आय मानी जाती है। सही प्लानिंग, बचत और सही लोकेशन चुनकर घर खरीदा जा सकता है, लेकिन प्राइम लोकेशन पर घर लेना हर किसी के बस की बात नहीं रह गई है।

प्रॉपर्टी के बढ़ते दामों ने बढ़ाई टेंशन

यह वायरल पोस्ट एक बार फिर इस सवाल को सामने लेकर आई है कि दिल्ली में तेजी से बढ़ती प्रॉपर्टी की कीमतों के बीच मिडिल क्लास के लिए अपना घर खरीदना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है। खासकर उन लोगों के लिए, जिन्हें परिवार से आर्थिक सहारा नहीं मिलता, राजधानी में घर का सपना पूरा करना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है।

Jaipur Real Estate : जयपुर में रियल एस्टेट में नया ट्रेंड, शहर के बाहर खरीद रहे फार्महाउस और बड़े प्लॉट्स, जानें क्यों?

ये भी पढ़ें
Jaipur real estate new trend People buying farmhouses and large plots cheaply outside city

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

29 Jun 2026 05:37 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 2 लाख महीने की सैलरी, फिर भी दिल्ली में नहीं खरीद पाए घर, 2.5 करोड़ का 2BHK, सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

500 किलोमीटर दूर से आया मौत का फरिश्ता, जेठानी के पास सो रही पत्नी पर चाकू से किए वार, तीन बच्चों के सिर से उठा मां का साया

Delhi murder case
नई दिल्ली

Delhi EV Policy 2026: रेखा गुप्ता सरकार लाई नई EV पॉलिसी, 1 जुलाई से लागू होंगे ये बड़े नियम

Delhi EV Policy 2026
नई दिल्ली

13 परिजन, 2 कारें और एक छूटा एग्जिट; हरिद्वार की यात्रा कैसे बन गई मौत का सफर

Delhi Dehradun Expressway Accident
नई दिल्ली

राम मंदिर दान विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, गबन के आरोपों की समयबद्ध जांच की मांग की गई थी

Ram Temple Donation Row Supreme Court
नई दिल्ली

दिल्ली के केशव पुरम में चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने बचाई 3 लोगों की जान

Delhi Keshav Puram fire update
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.