दिल्ली से दो बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, डेपोर्टेशन के बाद फिर अवैध रूप से भारत घुसे

पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली (जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास) से दो बांग्लादेशी नागरिकों दिप्तो कुमार पाल उर्फ विकास (28 वर्ष) और रूमा बेगम (27 वर्ष) को गिरफ्तार किया था। दोनों को पिछले साल उत्तराखंड से डिपोर्ट किया गया था, लेकिन वे जंगल के रास्ते से दोबारा अवैध रूप से भारत घुस आए थे और दिल्ली में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे।