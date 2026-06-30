घर में बैठी पत्नी ही निकली गोगी गैंग की ‘मुखबिर’! पति से 50 लाख की रंगदारी और सास के कत्ल का बनाया प्लान

Delhi Extortion Case: देश की राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है, जिसने पारिवारिक रिश्तों और भरोसे को तार-तार कर दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक थोक कारोबारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने की साजिश का भंडाफोड़ करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि कारोबारी की पत्नी सपना जैन है। इस काम में उसका साथ हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले गोगी गैंग के 29 साल के गुर्गे रजत ने दिया।