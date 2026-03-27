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राजस्थान में BJP MLA के बेटे पर जानलेवा हमला, 50 लाख की रंगदारी मांगी; 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

BJP MLA Jaswant Singh: बहरोड़ से भाजपा विधायक डॉ. जसवंत सिंह के पुत्र मोहित यादव ने मांढण पुलिस थाने में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया है।

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अलवर

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Anil Prajapat

Mar 27, 2026

bjp

बीजेपी। पत्रिका फाइल फोटो

अलवर। बहरोड़ से भाजपा विधायक डॉ. जसवंत सिंह के पुत्र मोहित यादव ने मांढण पुलिस थाने में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया है। यह मामला 24 मार्च को दर्ज कराया गया है। आरोप है कि बदमाशों ने मोहित यादव की गाड़ी रोककर गाली-गलौज की और 50 लाख रुपए देने की धमकी दी।

थाना प्रभारी किरण सिंह यादव ने बताया कि दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि 10 मार्च 2026 को मांढण गोशाला उत्सव के दौरान फेसबुक-इंस्टाग्राम लाइव पर वीरेंद्र सिंह नाम की आईडी से जान से मारने की धमकियां और भद्दे कमेंट्स आए। उसी रात कान्हावास के पास बिना नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो ने उनकी गाड़ी रोकी और लाठी-डंडों से लैस 6-7 लोगों ने घेर लिया। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए 5 दिनों में 50 लाख रुपए देने की धमकी दी और कहा कि बलजीत भाई साहब ने उनका 'इलाज' करने को कहा है।

मोहित यादव ने रिपोर्ट में बताया कि वीरेंद्र सिंह, सौदल पहलवान, लीलू शर्मा समेत अन्य पर पहले भी दो बार जानलेवा हमले के मामले दर्ज हैं। मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज करवाया है, जिनमें वीरेंद्र (दहमी), सौदल पहलवान (मोहम्मदपुर), लीलू शर्मा (जागुवास), जगजीत सिंह (बर्डीद), संदीप (तसींग) और प्रदीप (दहमी) शामिल हैं। मोहित यादव ने शिकायत में देरी का कारण बताया कि उनके पिता विधायक डॉ. जसवंत सिंह कैंसर से पीड़ित है, इसलिए पहले उनका इलाज प्राथमिकता है। हाल ही में दोबारा धमकी मिलने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

बलजीत यादव की गिरफ्तारी से बौखलाए ये लोग

बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत सिंह के पुत्र मोहित यादव ने बताया कि 50 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर आरोपी सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां करते रहे। 21 मार्च को आरोपी वीरेंद्र सिंह ने फेसबुक मैसेंजर के जरिए वीडियो कॉल कर फिर से धमकी दी। ये पूर्व विधायक बलजीत यादव के लोग हैं, इनका काम ही लोगों को परेशान करना है।

जब से ईडी ने बलजीत को गिरफ्तार किया है, उस दिन से ये लोग पागल हो चुके हैं, बौखला चुके हैं। कई बार उन्होंने पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत गलत-गलत बोला है। तब भी हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब उनको दिखा कि हमें परेशान नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने फिर से वही गलत रंगदारी मांगने की हरकत की।

एसएचओ बोले-मामले की जांच जारी

मांढ़ण एसएचओ किरण सिंह यादव ने बताया कि 24 मार्च को मोहित यादव ने रिपोर्ट दी थी। जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी और रास्ते में रोककर धमकी देने के आरोपों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Published on:

27 Mar 2026 07:10 am

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