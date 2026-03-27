राजस्थान में BJP MLA के बेटे पर जानलेवा हमला, 50 लाख की रंगदारी मांगी; 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

मोहित यादव ने रिपोर्ट में बताया कि वीरेंद्र सिंह, सौदल पहलवान, लीलू शर्मा समेत अन्य पर पहले भी दो बार जानलेवा हमले के मामले दर्ज हैं। मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज करवाया है, जिनमें वीरेंद्र (दहमी), सौदल पहलवान (मोहम्मदपुर), लीलू शर्मा (जागुवास), जगजीत सिंह (बर्डीद), संदीप (तसींग) और प्रदीप (दहमी) शामिल हैं। मोहित यादव ने शिकायत में देरी का कारण बताया कि उनके पिता विधायक डॉ. जसवंत सिंह कैंसर से पीड़ित है, इसलिए पहले उनका इलाज प्राथमिकता है। हाल ही में दोबारा धमकी मिलने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई।