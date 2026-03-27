राजस्थान में कितने दिन का पेट्रोल-डीजल और गैस स्टॉक? सर्वदलीय बैठक में जानकारी आई सामने

जयपुर। ईरान-इजरायल और अमरीका तनाव के बीच राजस्थान में हालात की समीक्षा के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। शुरुआती दिनों में रसोई गैस की ओवर बुकिंग के कारण 3–4 दिन दबाव रहा, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो रही है।