अमरीका के रुख से सवालों के घेरे में नाटो की एकजुटता

लंबे समय तक वाशिंगटन नाटो का सुरक्षा-प्रदाता और संतुलनकारी केंद्र रहा, जिसने न केवल सैन्य सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि सहयोगियों के बीच सहमति भी गढ़ी। हाल के वर्षों में अमरीकी दृष्टिकोण अधिक सशर्त और लेन-देन आधारित होता गया है। ट्रंप के दौर में यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से सामने आई, जब नाटो की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाते हुए सुरक्षा गारंटी को वित्तीय योगदान से जोड़ा गया। इससे यूरोपीय सहयोगियों के बीच असहजता स्वाभाविक है। यूनाइटेड किंगडम अपेक्षाकृत अमरीकी रुख के साथ खड़ा दिखाई देता है, वहीं, जर्मनी-स्पेन जैसे देश आर्थिक बाधाओं और भिन्न सुरक्षा प्राथमिकताओं का हवाला देते हुए अधिक सावधानी बरत रहे हैं।