संपादकीयः पीएनजी के विस्तार से कम होगा रसोई गैस का संकट

पीएनजी का नेटवर्क बढ़ाने को लेकर की जा रही तैयारियों का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि 'आग लगने पर कुआं खोदने' की माफिक अब जाकर पीएनजी की सुध ली जा रही है। एलपीजी के मुकाबले कहीं अधिक सस्ती पडऩे वाली पीएनजी की लाइनें बिछाने के दावे बरसों से किए जा रहे हैं लेकिन इसकी रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाई। आर्थिक रूप से व सुरक्षा की दृष्टि से पीएनजी की उपयोगिता ज्यादा बेहतर है। पीएनजी और एलपीजी की तुलना करें तो पीएनजी आर्थिक रूप से काफी सस्ती पड़ती है। एलपीजी में उपभोक्ता को पूरे सिलेंडर का भुगतान पहले करना होता है जबकि पीएनजी आपूर्ति में 'पे-एज-यू-यूज' (जितना इस्तेमाल, उतना बिल) मॉडल काम करता है। इसके अलावा, सिलेंडर फटने या लीकेज का खतरा भी पीएनजी में न के बराबर होता है क्योंकि इसका दबाव काफी कम रखा जाता है। जरूरत इस बात की है कि जिन इलाकों में पीएनजी लाइनें आसानी से बिछाई जा सके वहां एलपीजी पर निर्भरता पूरी तरह खत्म करने के प्रयास हों। रसोई गैस संकट का जोखिम कम करने का यही कारगर उपाय है।