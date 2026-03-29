सजगता की चाबी: मन के ताले खोलने का सरल रास्ता

कभी-कभी भीतर देखने की कोशिश कीजिएगा तो पता चलेगा कि वहां तो सिर्फ बाहर की प्रतिध्वनि है। जो हम खुद ही भीतर डाल रहे हैं। आपके घर में किसने आना है, किसने नहीं आना है, वह तो आपने स्वयं तय करना है, किसे बसाना है, किसे बाहर से ही अलविदा करना है, ये भी आपने स्वयं ही तय करना है, किसे कितने समय तक भीतर रखकर बाहर छोडऩा है ये भी आप ही तय करेंगे। फिर चाहे, वे लोग हों, सामान हो, या विचार हों! यदि ये साधारण-सी युक्ति हम समझ लें तो जितने बाहर हम बन संवर के रहते हैं उतने ही भीतर भी व्यवस्थित हो जाएंगे। आवश्यक सामान रखेंगे और अनावश्यक बाहर कर देंगे। भीतर की शून्यता असल में खरा सोना है, जिसके पास है वह असल में अमीर है, जिसके पास नहीं है वह सिर्फ गरीब ही नहीं है, बल्कि बीमार भी है। चूंकि वह अपने होने का आनंद नहीं ले पा रहा है एवं मनुष्य होने के बावजूद बिना विवेक के पशुवत जीवन ही बिता पा रहा है।