Chomu Mandi : किसानों के लिए खुशखबरी! चौमूं का जौ पहुंचा बीयर फैक्ट्रियों में, मंडियों में बढ़ी मांग, ताजा भाव जानें

इस बार चौमूं सहित झोटवाड़ा कृषि विस्तार क्षेत्र में करीब 18,178 हेक्टेयर में जौ की बुवाई हुई थी। हालांकि मावठ कम होने से पैदावार पर असर पड़ा और दाना थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन भाव अच्छे मिलने से किसान खुश है। यहां के जौ की गुणवत्ता बढिया मानी जाती है। यहां के जौ में 40 से 42 प्रतिशत गिरी निकलती है, जो बीयर उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यही कारण है कि माल्ट कंपनियां यहां के जौ की मांग करती हैं।